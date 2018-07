'Quero continuar no Real Madrid', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, vai discutir seu futuro no clube após o último jogo da Liga Espanhola, contra o Getafe, sábado. Ele disse que quer continuar no cargo, apesar de ter passado pela temporada sem nenhum grande troféu. A especulação de que o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, está prestes a demitir Ancelotti, um ano antes de seu contrato de três temporadas acabar, é grande, desde que o time foi eliminado da Liga dos Campeões e o Barcelona conquistou o título da Liga Espanhola na semana passada.

A entrevista coletiva pós-treino de Ancelotti nesta sexta-feira teve um ar de despedida, com jornalistas aplaudindo o italiano no final, mas ele insistiu que está pronto e com vontade de continuar. Ancelotti liderou o Real ao décimo título europeu na última temporada, assim como um triunfo na Copa do Rei e Super Copa da Europa e Copa Mundial de Clubes antes da virada do ano, quando o time começou a ver cair seu rendimento.

"Se eu não continuar, vou ter passado dois anos fantásticos aqui e cada um seguirá caminhos distintos, o clube um caminho e eu, outro", disse o técnico. "Tenho confiança e desejo e entusiasmo para continuar, porque gosto deste clube e dos jogadores e gosto da cidade de Madri."