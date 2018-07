'Quero ficar na história do Vasco', diz Michel Alves

RIO - Contratado para ocupar a vaga de Fernando Prass, que foi para o Palmeiras, o goleiro Michel Alves esteve no Vasco nesta quinta-feira para ser anunciado oficialmente como reforço do clube. Em parte da visita, o jogador ficou encantado com as fotos de equipes vascaínas históricas e não escondeu seu desejo de um dia também fazer história pelo time carioca.

"A expectativa, o objetivo, é entrar para a história, fazer o melhor, tendo a referência de ídolos, goleiros que marcaram no clube. Isso é importante porque é o que fica, o torcedor fica feliz. Esses jogadores criaram raízes no clube e meu objetivo é justamente esse, criar raízes, fazer um trabalho bem feito para as coisas acontecerem da melhor maneira. E a expectativa é a melhor", disse, em entrevista ao site do clube.

Michel Alves assinou contrato por dois anos com o Vasco e será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, às 11 horas. Contratado junto ao Criciúma, o experiente goleiro de 31 anos é um dos quatro reforços já confirmados pelo clube para 2013. Além dele, foram anunciados o volante Fillipe Soutto e os atacantes Leonardo e Thiaguinho.