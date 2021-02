'Quero ficar no PSG e espero que Mbappé também fique', diz Neymar

Neymar concedeu entrevista ao canal de televisão francês TF1 e comentou sobre seu futuro e também sobre o de Kylian Mbappé, seu companheiro no Paris Saint-Germain. O atacante brasileiro disse estar feliz na França e querer seguir lá, e torce para que o colega também faça o mesmo, em meio a muitos elogios.

"Hoje eu me sinto bem, me sinto mais adaptado, mais calmo. Então eu estou muito feliz aqui, quero ficar no Paris Saint-Germain, espero que o Kylian (Mbappé) também fique. É obvio que esse é o desejo de todos os torcedores do Paris. A gente quer fazer que o PSG seja grande, quero continuar fazendo o que eu sempre fiz no PSG, jogar futebol e ser feliz. É o mais importante", afirmou o brasileiro.

Neymar detalhou sua relação com Mbappé. "Gostamos muito de jogar juntos. Quero tirar o melhor dele. É um garoto de ouro, o chamo de 'Golden Boy' porque realmente é dourado. Tem um coração enorme. Como jogador, todo mundo sabe o que vale. Mas também fora do campo é incrível. Está sorrindo, feliz, gosta de se divertir. Nos parecemos muito. E temos que estar felizes para estar 100%", descreveu.

Em outro ponto, o atacante relatou a tristeza pela derrota na final da Liga dos Campeões de 2020, quando o PSG perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0. "Eu chorei, eu realmente queria trazer esta taça para a França. Infelizmente, não tivemos sucesso dessa vez, mas teremos outras oportunidades. E faremos de tudo para chegar à final e conquistar este título", contou.

Por fim, Neymar falou sobre o que gosta de fazer no tempo livre. "Quem não gosta de festa? Todos gostamos de nos divertir. Sei quando posso festejar e quando não, mesmo que alguns digam que sou imaturo e não sei o que estou fazendo. Se você gosta do futebol a 100%, creio que acaba explodindo, então nunca desistirei. A festa é uma oportunidade para relaxar", opinou o jogador do PSG e da seleção brasileira.

Neymar fez dois gols no jogo da partida do PSG contra o Lorient nesse final de semana, mas a equipe acabou perdendo de virada. O atacante até brincou que era melhor esquecer os resultados do futebol neste final de semana, por também ter torcido para o Santos, derrotado na final da Libertadores pelo Palmeiras.