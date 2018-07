'Quero ganhar tudo com o Real no próximo ano', diz Cristiano Ronaldo

Atual campeão da Liga dos Campeões e dono de um dos elencos mais fortes do futebol mundial, o Real Madrid não se deu por satisfeito e não poupou esforços para trazer novas peças para a equipe. Chegaram dois dos principais destaques da última Copa do Mundo, o alemão Toni Kroos e o colombiano James Rodríguez, e a imprensa europeia ainda especula sobre a contratação do atacante Falcao García.

Com o bom retrospecto recente e as ótimas contratações, a confiança no time madrilenho aumentou. Cristiano Ronaldo, por exemplo, não esconde que o plano para a próxima temporada é conquistar todos os títulos que o Real disputar. "Meu desejo é que o Real Madrid levante todos os títulos possíveis, quero ganhar os seis títulos", disse, pensando na Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa.

Para isso, no entanto, o astro português sabe que a equipe não pode se apoiar apenas no peso de sua camisa e na qualidade de seus jogadores. Por isso, ele prometeu muito trabalho. "Nosso clube, comissão técnica, meus grandes companheiros e eu vamos fazer o possível dia a dia, semana a semana, para provocar muita alegria a uma torcida tão magnífica."

Cristiano Ronaldo está com o elenco do Real nos Estados Unidos, onde a equipe faz pré-temporada. O jogador, no entanto, faz trabalhos leves para não abusar da condição física, tão debilitada na reta final da última temporada. Quando os compromissos madrilenhos começarem, no entanto, ele garante que sua postura será bem diferente. "Vou batalhar desde o começo de cada treinamento até o último minuto de cada partida."