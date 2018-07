'Quero jogar tudo o que sei', diz reforço argentino do São Paulo

Aos 22 anos, Ricardo Centurión terá, no São Paulo, sua segunda chance de se destacar fora do Racing. O garoto foi formado na base do Racing e começou a aparecer em 2012, assumindo rapidamente a titularidade. No ano seguinte, foi emprestado ao Genoa, da Itália, mas não vingou, voltando para Avellaneda. Destaque na conquista do título argentino da temporada passada, sentiu que era o momento de novos desafios e aceitou a oferta tricolor.

"(O técnico do Racing, Diego) Cocca disse que contava comigo, mas disse que respeitava minha decisão como jogador. Coloquei tudo na balança. É claro que ele não gostou que eu vou embora, mas me apoiou. Desta vez é diferente de quando fui para o Genoa. Quero jogar tudo o que sei", disse Centurión à TyC Sports, canal da TV argentina.

Para comprar 70% dos direitos do jogador, o São Paulo elevou um pouco a proposta inicial e pagará 4,2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões) pelo atleta. A oferta inicial havia sido de 4 milhões de euros.

"Chegamos a um acordo. O preço por 100% (dos direitos) era de seis milhões de euros; fechamos por 70%. Ele viaja no máximo amanhã (sábado) para fazer exames médicos", contou o presidente do Racing, Victor Blanco.