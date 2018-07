Quero permanecer no Inter para ganhar títulos, diz Dagoberto

PORTO ALEGRE - No que depender do atacante Dagoberto, seu futuro em 2013 será como jogador do Internacional, com quem tem contrato até dezembro de 2016. Pretendido pelo Botafogo, que chegou a fazer uma proposta para o time gaúcho, o jogador garantiu que não tem interesse em deixar o Beira-Rio e prometeu lutar por títulos na próxima temporada.

"Tenho muitos objetivos dentro do Inter. Não vim aqui para passar tempo, mas sim para disputar títulos, colaborar e fazer com que as pessoas lembrem do meu nome quando minha passagem chegar ao fim. Escolhi esse clube e assinei um longo contrato por ter a confiança de que aqui poderia fazer mais. Espero que possamos ser competitivos em 2013. Tenho certeza que será um ano melhor e de muitas alegrias ao torcedor, que já se acostumou a vencer", declarou.

Dagoberto chegou ao Inter no início desse ano, vindo do São Paulo, mas não conseguiu se firmar e acabou tendo pouco espaço na equipe, ficando inclusive fora do banco de reservas em algumas oportunidades. Ele explicou que o excesso de lesões musculares que teve ao longo da temporada impediram uma sequência de jogos e que por isso não rendeu o esperado.

"Convivi com algumas lesões, mas sempre que estive em campo busquei colaborar com o grupo. Não foi o ano que todos queríamos, mas ainda assim ganhamos um título. Posso dizer que encontrei um ambiente de trabalho muito bacana, com pessoas que me receberam da melhor maneira e me deixaram à vontade desde o primeiro dia. Além do mais, Porto Alegre é uma cidade muito boa para morar, minha família se adequou super bem", afirmou.