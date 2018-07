Quinta contusão na temporada tira Kompany da Eurocopa

O belga Vincent Kompany, do Manchester City, anunciou neste sábado que não terá condições de jogo para disputar a Eurocopa na França, em junho, pela seleção de seu país. O zagueiro sofreu uma lesão na virilha na última semana, na derrota diante do Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

"Eu vou perder a Euro. Isso é uma notícia muito triste", escreveu Kompany, que sofreu a quinta lesão na temporada 2015/2016. Contra o Real Madrid, o zagueiro deixou o gramado com menos de 10 minutos de jogo.

Aos 30 anos, Kompany jogou apenas 22 das 57 partidas do Manchester City na atual temporada. Ele fez questão de dizer que ficará na torcida pela seleção belga no torneio continental que terá início no dia 10 de junho. A Bélgica está no Grupo E da Eurocopa ao lado de Itália, Suécia e Irlanda.

"Eu agora sou oficialmente o torcedor mais fervoroso e estarei lá para apoiá-los", prometeu, sem perder o otimismo. "Tenho o maior respeito por aqueles que superaram os obstáculos pessoais com uma atitude positiva. Quero viver assim".