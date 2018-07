Quinto da Conmebol irá pegar asiático por vaga na Copa O sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 tive início neste sábado, no Rio, com uma boa notícia para as seleções da América do Sul. Isso porque o quinto colocado nas Eliminatórias da Conmebol irá enfrentar, na repescagem internacional, um adversário vindo do qualificatório asiático.