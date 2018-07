Santos apresenta meia Marquinhos, 5º reforço após título Paulista

Depois de contratar o meia Rafael Longuine, o Santos trouxe outro jogador do Audax. O meia Marquinhos foi apresentado nesta terça-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé, em Santos. Com a chegada do meia de 25 anos, o clube completa cinco reforços após a conquista do Campeonato Paulista. Os outros foram o próprio Rafael Longuine, o zagueiro Leonardo e os atacantes Neto Berola e Nilson, os dois últimos realizaram exames médicos, mas ainda não foram apresentados.

Ao lado de Longuine, Marquinhos foi um dos destaques da campanha do Audax, atuando pelo lado direito. Durante a apresentação, afirmou que pode fazer múltiplas funções, sempre com bastante movimentação. No elenco do Santos, ele deverá ser o reserva de Geuvânio.

O meia acabou ganhando destaque, no entanto, por um lance curioso. Ele levou um drible desconcertante, uma caneta, no confronto entre Santos e Audax, no dia 21 de março, no estádio do Pacaembu, pelo Paulistão, dado pelo atacante Robinho, agora seu companheiro. O lance foi lembrado pelos próprios jogadores santistas nos primeiros treinos, mas o jogador agiu com descontração. "É gratificante poder jogar ao lado do Robinho. Todo mundo falou sobre esse lance e, quando ele estiver distraído, vou devolver a caneta", afirmou o meia.

Revelado pelo Paulista, de Jundiaí (SP), em 2008, Marquinhos já atuou pelo Votoraty-SP, Vila Nova e Atlético Sorocaba e, portanto, tem sua primeira oportunidade em um grande clube do país. "É um sonho que estou conseguindo realizar", disse o jogador.