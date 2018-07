Quinze jogadores que disputaram a Copa ainda estão sem clube

Trinta dias após o fim da Copa do Mundo, alguns atletas que disputaram o torneio ainda não sabem onde jogarão na temporada. Entre jogadores experientes e alguns no auge da forma física, nomes de destaque como Samuel Eto'o, Diego Lugano, Georgios Samaras e Cristian Bolaños, da surpreendente Costa Rica, ainda buscam um novo contrato de trabalho, enquanto a maioria de seus companheiros de seleção já treinam em preparação para 2014/2015.

Um dos jogadores mais famosos desempregados é Samuel Eto'o, que já foi oferecido a vários clubes europeus pelo seu agente. Porém, o alto salário e as condições físicas do atacante, que o impediram de disputar as partidas contra Croácia e Brasil na Copa, fazem com que times interessados descartem a contratação do camaronês. Mesmo assim, Eto'o, de 33 anos, continua na mira de Ajax (Holanda) e Liverpool (Inglaterra).

Capitão da seleção colombiana no Mundial, Mario Yepes é outro jogador que ainda não decidiu seu futuro. Após deixar a Atalanta e anunciar sua aposentadoria da equipe nacional, o zagueiro de 38 anos já recusou proposta do Independiente da Argentina e ainda pensa em qual equipe jogará antes de encerrar sua carreira. Além dele, outro colombiano que também está desempregado é Carlos Carbonero. O meia, convocado de última hora após a lesão de Aldo Ramírez, deixou o River Plate no fim do acordo disposto a ir para a Europa. No entanto, o jogador que já chegou a ser especulado pelo Palmeiras, deve permanecer na Argentina e jogar pelo Racing.

Capitão do Uruguai, Diego Lugano vive momento de baixa. Desde que saiu do Fenerbahçe rumo ao Paris Saint-Germain em 2011, o zagueiro não conseguiu se firmar em nenhum clube. Na última temporada, passou a maior parte do tempo na reserva do West Bromwich e não teve seu contrato renovado. Ídolo do São Paulo, o defensor, que atuou apenas em uma partida pelo Mundial, por causa de lesão no joelho, já foi descartado pela diretoria do clube brasileiro.

Eliminada nas oitavas de final da Copa pela Costa Rica, a seleção grega possui três de seus principais expoentes sem emprego. Jogadores mais experientes do elenco, inclusive sendo os dois únicos remanescentes da equipe que venceu a Eurocopa em 2004, Kostas Katsouranis, de 35 anos, e Giorgos Karagounis, de 37, tiveram seus contratos com PAOK e Fulham, respectivamente, encerrados. Principal jogador da seleção e autor do gol que classificou a Grécia para a segunda fase, Georgios Samaras é outro atleta que ainda não arranjou clube após seu vínculo com o Celtic acabar.

Daniel Van Buyten era conhecido por ser o único jogador da Bélgica na Copa que já tinha atingido a faixa dos 30 anos. Titular durante toda a campanha, o zagueiro surpreendeu e demonstrou vitalidade e segurança ao lado de Kompany. Devido aos seus 36 anos, o jogador, que estava na reserva do Bayern de Munique, ainda não acertou com nenhum time. Nos próximos dias, comenta-se na imprensa local que o defensor deve retornar ao seu país para assinar com o Anderlecht.

Principal articulador da grande surpresa da Copa, o costa-riquenho Cristian Bolaños esteve muito próximo de permanecer no Brasil após o fim do seu contrato com Copenhagen, da Dinamarca. No fim do Mundial, o meia de 30 anos teve seu nome ligado a Flamengo e Atlético-MG. No entanto, as negociações emperraram.

Considerado um dos jogadores asiáticos de grande futuro no início da década de 2000, Park Chu-Young começou bem sua caminhada na Europa. Após três anos de destaque no Monaco, o técnico Arsène Wenger levou o atleta ao Arsenal e deu a camisa 9 ao sul-coreano. Porém, o atacante desapontou a torcida, fez poucos jogos e não conseguiu mostrar o bom futebol de outrora também em clubes menores como Celta de Vigo e Watford. Com 29 anos, o jogador, que perdeu a posição de titular de sua seleção durante a Copa, ainda procura um time na Europa.

Outros jogadores que disputaram o Mundial também procuram novos ares mesmo com a temporada já iniciada na Europa. O zagueiro marfinense Didier Zokora, os equatorianos Édison Méndez e Jaime Ayoví e os iranianos Masoud Shojaei e Karim Ansari Fard são jogadores que ainda não arranjaram contratos.

LISTA DOS DESEMPREGADOS

Camarões

Samuel Eto'o

Colômbia

Mario Yepes

Carlos Carbonero

Grécia

Kostas Katsouranis

Giorgos Karagounis

Georgios Samaras

Costa do Marfim

Didier Zokora

Uruguai

Diego Lugano

Costa Rica

Cristian Bolaños

Equador

Edison Méndez

Jaime Ayoví

Irã

Masoud Shojaei

Karim Ansarifard

Bélgica

Daniel Van Buyten

Coreia do Sul

Park Chu Young