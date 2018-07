Quique Flores deixa o Getafe menos de dois meses após assumir

O técnico Quique Sanchez Flores anunciou nesta quinta-feira a sua decisão de deixar o comando do Getafe, menos de dois meses após assumir o time espanhol. O treinador explicou que a sua saída é fruto de "uma decisão pessoal, produto de uma reflexão vital".

Com passagens por clubes como Atlético de Madrid, Valencia e Benfica, Quique Flores não deu mais detalhes sobre a decisão de interromper precocemente a sua segunda passagem pelo comando do Getafe. "Quero fechar essa etapa agradecendo aos torcedores e ao Getafe que fizeram me sentir como um treinador de verdade durante esses dois meses", disse.

Sanchez Flores assumiu o comando do Getafe em 5 de janeiro, sucedendo Cosmin Contra, que deixou o clube e se transferiu para o chinês Guangzhou R&F. Ele deixa o time em 13º lugar no Campeonato Espanhol, com 26 pontos somados.

O Getafe ainda não definiu o substituto de Quique Flores. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, fora de casa, diante do Málaga, em partida válida pela 25ª rodada do torneio nacional.