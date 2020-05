Quique Setién, técnico do Barça, diz que 'adoraria' trabalhar com Neymar

O treinador do Barcelona, Quique Setién, disse em entrevista à rede beIN Sport que "adoraria" contar com Neymar, no momento em que seguem surgindo especulações sobre um eventual retorno do atacante do Paris Saint-Germain.

O Barça tentou recontratar o brasileiro no ano passado, mas não conseguiu um acordo com o PSG. Neymar chegou ao clube francês por uma quantia recorde de 222 milhões de euros (R$ 721 milhões, na cotação da época) em 2017. Um acordo seria ainda mais difícil este ano devido ao impacto financeiro causado pela crise do coronavírus, mas o Barcelona poderia oferecer seus jogadores.

"É claro que eu adoraria um dia trabalhar com Neymar (...) estamos falando de um nível excepcional", disse Setién. "Felizmente, já consegui realizar um dos sonhos de treinar o melhor jogador do mundo, que é Leo (Messi), e veremos o que vem a seguir, mas tenho certeza de que eu ficaria muito feliz, é claro", acrescentou.

Neymar formou um ataque bem-sucedido com Luis Suárez e Lionel Messi. Mas o atacante uruguaio de 33 anos não joga desde janeiro, quando foi submetido a uma cirurgia no joelho direito.

RECUPERAÇÃO DE SUÁREZ

"Totalmente recuperado ele não está mas já está trabalhando com o grupo, faz praticamente tudo com seus colegas, mas percebe-se que ainda lhe faltam condições e confiança", explicou Setién, referindo-se a Suárez.

"Ele está há um longo tempo parado, passou por uma operação, já se passaram dois meses que seu progresso foi praticamente desacelerando, mas, obviamente, em breve, não sei se serão três semanas, duas ou quatro, mas certamente quando começarmos a jogar, veremos", acrescentou. Para reforçar o ataque do Barcelona, também se falou do atacante argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

"Todos sabemos que há quatro ou cinco jogadores que jogam nessa posição que são extraordinários e que qualquer um deles poderia estar no Barcelona. Quanto a esse jogador, ele é um atleta que pode funcionar muito bem nesse time, assim como outros que podem estar no seu nível", afirmou o treinador espanhol.

Setién também comentou uma declaração de Messi, feita no final de fevereiro, em que o argentino havia garantido que, com o time que possuía, não lhes dava condições de conquistar a Liga dos Campeões.

"É uma questão que gerou um certo debate, mas acho que, em resumo, nós dois sabemos o que queremos dizer. A realidade é que ambos estamos convencidos de que queremos vencer a Liga dos Campeões e que podemos", disse ele.

"É verdade que sempre há algo a melhorar, mas não há dúvida de que estamos convencidos de que o time tem matéria-prima suficiente para vencer a Liga dos Campeões", insistiu.

O Barcelona, antes da retomada da liga espanhola, na semana de 8 de junho, é o líder do campeonato, com uma vantagem de dois pontos sobre o Real Madrid.