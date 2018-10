Rabello alerta para motivação do Ceará e pede Botafogo 'concentrado'

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira para o duelo com o Ceará no Castelão, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca vai encarar um adversário que luta para sair da zona de rebaixamento, mas que vem embalado por bons resultados obtidos desde a chegada do técnico Lisca.

"A gente tem que entrar concentrado. Sabemos que o time deles vem motivado. Depois que o Lisca chegou, o Ceará deu uma evoluída. Eles jogam no contra-ataque, e temos que estar bem ligados para sair com um bom resultado", declarou o zagueiro Igor Rabello nesta sexta-feira.

Se o Ceará vive bom momento, o Botafogo acumula quatro partidas sem derrotas no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates. A equipe figura no meio da tabela, em 12.º, mas a apenas quatro pontos do próprio Ceará - 34 a 30 -, o que impede que os jogadores sintam-se tranquilos.

"O rebaixamento não chega a ser uma preocupação grande, mas está embolada a tabela. É situação de concentração. Agora, vamos seguir o que o Zé (Ricardo) pede para fazermos um bom jogo", comentou Rabello.

Justamente por conta desta situação na tabela, o zagueiro exaltou a importância de um resultado positivo em Fortaleza. "É uma situação que, tanto para cima quanto para baixo, torna importante fazer os três pontos para sairmos dessa situação."