Rabiot enaltece chegada de Neymar: 'Será o algo a mais ao Paris Saint-Germain'

O volante Adrien Rabiot avaliou nesta quinta-feira a impactante chegada de Neymar ao Paris Saint-Germain. E, demonstrando entusiasmo com a contratação, o jogador garantiu que o atacante brasileiro fará o time francês subir de patamar.

"Estamos muito felizes com a chegada dele porque é um grande jogador. Ele será o algo a mais ao time e nos ajudará com seus gols", destacou o volante francês. "E ele se adaptará facilmente devido à presença dos outros jogadores brasileiros no elenco. Ele também é jovem, então estamos interessados nos mesmos objetivos, não tenho dúvida".

Sobre a apresentação de Neymar no último final de semana, que contou até com uma homenagem na Torre Eiffel, Rabiot ponderou que o elenco estava mais concentrado no jogo do último sábado contra o Amiens, válido pela estreia do Campeonato Francês e vencido pelo Paris Saint-Germain por 2 a 0.

"É verdade que a chegada de Neymar causou grande barulho. As pessoas estão felizes e isto trouxe muita gente. Os torcedores estão ansiosos por sua camiseta. Isto ganhou espaço na mídia, mas nós, do time, estávamos focados no primeiro jogo contra o Amiens. Queríamos um bom início em casa", acrescentou Rabiot.

A estreia de Neymar, contudo, ainda não está confirmada para este domingo, quando o Paris Saint-Germain encara o Guingamp, fora de casa. O Barcelona aguarda que o cheque de 222 milhões de euros entregue pelo clube francês como multa rescisória seja de fato depositado para enviar à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) a documentação que o liberará para atuar.

Enquanto aguarda a sua liberação, Neymar recebeu nesta quinta-feira a notícia de que foi convocado para a seleção brasileira ao lado de três companheiros de clube: o lateral-direito Daniel Alves e os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, que reforçam o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 contra o Equador, no próximo dia 31, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e a Colômbia, em 5 de setembro, fora de casa, em Barranquilla.