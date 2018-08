Rabiot rejeita nova oferta de renovação do PSG e pode sair de graça em 2019

O volante Adrien Rabiot rejeitou nova proposta de renovação de contrato feita pelo Paris Saint-Germain, de acordo com informações do jornal francês L'Équipe. Desta forma, o clube francês corre o risco de perder o jogador sem compensação financeira quando o vínculo acabar, em junho de 2019, e a Juventus é um destino especulado.

As conversas são conduzidas há meses pelo diretor esportivo do clube, Antero Henrique, e a mãe do jogador, Véronique, mas, por enquanto, não houve acordo para a renovação do contrato. Francês, Rabiot foi revelado pelo PSG e também defendeu o Toulouse na carreira, por empréstimo que durou de 2012 a 2013.

Aos 23 anos, o volante foi titular do PSG na maior parte da última temporada, quando disputou 50 partidas, 43 delas desde o início, e marcou cinco gols. Já ganhou quatro títulos do Campeonato Francês, quatro da Copa da França, cinco da Copa da Liga da França e seis da Supercopa da França, todos conquistados com o clube de Paris.

Convocado para a seleção da França desde 2016, Rabiot ficou fora da lista do técnico Didier Deschamps para a disputa da Copa do Mundo na Rússia, torneio vencido pela seleção francesa. O jogador constava na relação de 12 suplentes, mas pediu dispensa em uma carta enviada à Federação Francesa de Futebol (FFF).