Rabo de foguete

De um momento para outro, os cartolas se veem na obrigação de arrumar novo treinador, que toque adiante o trabalho de remontagem e aguente as cobranças da torcida. A responsabilidade enorme talvez explique as negativas, abertas ou dissimuladas, recebidas em sondagens – informais ou oficialmente desmentidas – com Eduardo Baptista, Roger Machado, Fernando Diniz e até Sylvinho, ex-cria da casa que cava espaço na Europa, no momento como auxiliar de Roberto Mancini na Internazionale de Milão.

Essa rapaziada não está a esnobar o Corinthians; ninguém há de ignorar a vitrine que ele representa. Não por acaso Parreira, Luxemburgo, Mano e o próprio Tite saíram de lá para assumir o comando da amarelinha. Ou seja, sucesso no Parque São Jorge é trampolim para voos atrevidos na carreira.

Ocorre que esses jovens técnicos, além da satisfação com os respectivos empregos, demonstram ter noção de que lhes serão exigidos resultados quase imediatos. Têm ciência de que setores privilegiados da torcida podem, até, visitar centro de treinamentos e exigir reunião com atletas, para levar-lhes preocupações... E nenhum desses técnicos é mágico nem parece disposto a queimar etapas. Também não contarão com tempo generoso para desenvolver projeto. O ano vai pela metade, o Brasileiro embalou e logo a equipe entra na Copa do Brasil. Atropelo só.

O panorama não era ameno nem com Tite – e, nesse aspecto, o convite/apelo/convocação da CBF lhe veio a calhar. Mal esboçou formação com o equilíbrio mínimo para tocar o barco com dignidade, ficou sem o zagueiro Felipe e se retomou o discurso de eventual transferência de Elias, por azar agora na enfermaria por várias semanas. Muita incerteza, que pesa até nos ombros de Tite, ídolo da Fiel, mas que de bobo não tem nem um fio de cabelo.

O até breve do gaúcho com os títulos mais importantes da história alvinegra explica a explosão de Roberto Andrade. O presidente corintiano ficou bravo com a CBF, cuspiu abelhas africanas em entrevista recente e se mostrou desapontado, pois tinha certeza de que o professor recusaria a oferta. Mais nervoso o deixou o fato de não ter recebido sequer uma ligação, um zap, um e-mail de Marco Polo Del Nero. Ele considerou uma afronta a indiferença.

Razão à parte, houve exagero de Andrade. Treinador tem vida cigana, vive na corda bomba e, ao menor indício de crise, é dele a primeira cabeça a rolar. Exige-se fidelidade de treinador, sem a devida contrapartida. Trata-se de profissional como qualquer um. Às vezes recebe oferta de emprego que lhe convém, pega o boné e vai para outra freguesia. O mesmo acontece com médico, jornalista, metalúrgico, advogado, padeiro, engenheiro e assim por diante. Enfim, com trabalhador que esteja no mercado e busque oportunidades.

Falta de ética é jogar sujo nos bastidores, influenciar arbitragens, não pagar impostos, lesar finanças de clube, oferecer mala preta ou mala branca. Sair à cata do que há de melhor para a empresa faz bem. Como o Corinthians faz agora, ao analisar currículos de interessados e com perfil adequado para o desafio.

A vida segue sem Tite. No meio da semana, veio com tropeço diante do Fluminense. Desta vez, o obstáculo é o Botafogo. A programação prevê homenagens para Tite, faixas de agradecimento, abraços, palmas e rapapés de praxe – e merecidos. Com o apito do juiz, a torcida se concentra na bola a rolar. E aí reside a grande interrogação? Que Corinthians esperar daqui para o fim do ano? Tenso.