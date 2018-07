Racing bate Godoy Cryz e volta a ser campeão argentino após 13 anos

Depois de longos 13 anos de jejum, o Racing voltou a se sagrar campeão argentino ao vencer o Godoy Cruz por 1 a 0, no final da noite deste domingo, em casa, no Estádio Presidente Juan Domingo Perón, e faturar o Torneio Transición, evitando assim um jogo extra diante do River Plate, que também estava na briga pela taça da competição nacional.

Precisando da vitória para evitar esta partida diante do tradicional adversário na próxima quarta-feira, o Racing marcou o gol do triunfo deste domingo aos 3 minutos do segundo tempo, com Ricardo Centurión, que desviou de cabeça um cruzamento da direita perfeito de Gustavo Bou.

Considerada uma das equipes mais importantes da Argentina, o Racing conquistou o seu oitavo título nacional, sendo apenas o segundo nos últimos 50 anos. O time não dava uma volta olímpica para comemorar uma taça desde 2001, quando ficou com o título do Torneio Apertura e também se sagrou campeão nacional. Os outros troféus foram obtidos em 1949, 1950, 1951, 1958, 1961 e 1966.

Com a vitória deste domingo, o Racing fechou a sua campanha com 41 pontos, dois à frente do River Plate, que neste domingo derrotou o Quilmes por 1 a 0, fora de casa. Antes de perder esta disputa nacional para o Racing, o time comandado por Marcelo Gallardo conquistou na última quarta-feira o título da Copa Sul-Americana ao vencer o Atlético Nacional, da Colômbia, por 2 a 0, em Buenos Aires.

O grande símbolo desta conquista do Racing foi Diego Milito, ex-atacante da Inter de Milão, que aos 35 anos voltou ao seu clube de coração pelo qual também havia sido campeão argentino em 2001. Vice-campeão, por sua vez, o River continua sendo o maior campeão nacional, com 35 títulos, seguido de longe pelo Boca, com 24. Independiente, com 14, e San Lorenzo, com 12, estão atrás dos dois gigantes.