Racing demite preparador de goleiros após ato racista para torcida do Atlético-MG

A diretoria do Racing anunciou nesta sexta-feira a demissão do preparador de goleiros Juan Carlos Gambandé. O agora ex-funcionário do clube foi protagonista de uma cena lamentável no confronto da última quarta-feira diante do Atlético-MG, pela Libertadores, ao fazer um gesto racista para a torcida do clube brasileiro no Independência.

Após a derrota por 2 a 1 e a eliminação do Racing da Libertadores, Gambandé apontou na direção da torcida atleticana e simulou que estava descascando uma banana. A cena foi flagrada pelos fotógrafos que estavam no Independência, repercutiu no Brasil e na Argentina e foi combatida pela diretoria do clube de Avellaneda com a demissão do funcionário.

A atitude de Gambandé aconteceu justamente em um momento no qual os clubes da Argentina se unem com o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo do país (Inadi) para combater o preconceito no futebol.

"Gambandé não faz mais parte do plantel do Racing. Justamente no dia anterior (ao duelo com o Atlético-MG), estivemos trabalhando com o pessoal do Inadi, e aí aconteceu isso. São práticas que não compartilhamos e nem podemos permitir", explicou o presidente do Racing, Víctor Blanco.

O preparador de goleiros chegou a pedir desculpas em sua página no Facebook, mas parecia muito mais preocupado em justificar seu ato racista. De qualquer forma, a publicação de Gambandé não mudou a decisão da diretoria.

"Queridos amigos brasileiros, quero me desculpar com vocês por ter feito um gesto inapropriado, produto da bronca acumulada por seus insultos constantes aos argentinos e pelas agressões que sofreu nossa torcida na arquibancada de visitante. Isso não justifica minha reação. Espero que aceitem minhas desculpas e desejo que desfrutem de sua passagem às quartas", escreveu na última quinta.