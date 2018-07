Racing Santander anuncia efetivação de trio de técnicos

"Com esta decisão, adotada após analisar a situação, se encerra a interinidade que se vivia no banco racinguista, dando aos técnicos a estabilidade necessária para que desenvolvam com o êxito seu trabalho", anunciou o clube em nota publicada no seu site oficial.

Cúper deixou a equipe, que sofre com graves problemas financeiros, em último lugar no Campeonato Espanhol. Aos poucos, com o trio de treinadores, a equipe esboça uma reação no torneio. O Racing Santander subiu uma posição e está em 19º lugar após somar uma vitória e dois empates nos últimos três jogos.

Além disso, a equipe avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. Agora com o trio efetivado, o Racing Santander volta a jogar no Campeonato Espanhol em 7 de janeiro, contra o lanterna Zaragoza.