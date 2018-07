Racing Santander demite técnico Miguel Ángel Portugal O Racing Santander demitiu o técnico Miguel Angel Portugal depois da equipe completar sete partidas sem vitórias. A sequencia negativa deixou a equipe apenas um ponto acima da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. "O Real Racing Clube chegou a um acordo com Miguel Ángel Portugal para a rescisão do seu contrato", anunciou o clube em uma nota publicada no seu site oficial.