Racing Santander vence e deixa zona de rebaixamento O Racing Santander ampliou neste sábado a sua recuperação no Campeonato Espanhol, iniciado após a saída do técnico Hector Cuper, com uma vitória por 1 a 0, em casa, sobre o lanterna Zaragoza. A equipe está invicta no torneio há quatro jogos, todos sob o comando do trio de treinadores, formado por Juan Jose Gonzalez, Fede Castanos e Pablo Pinillos.