Racing será 'maior desafio do Corinthians' no ano, prevê Carille

Em semana de estreia na Copa Sul-Americana e clássico contra o São Paulo, uma coisa de cada vez. Foi este o recado deixado pelo técnico Fábio Carille, que pretende primeiro preparar o Corinthians de olho no duelo contra o Racing-ARG, o grande teste de seu elenco na temporada até o momento.

"Não projetamos nada em relação a quem vai jogar, mas são competições diferentes. O gol fora tem muita importância. Pra mim vai ser o maior desafio do Corinthians esse momento. Um time que está liderando o Campeonato Argentino, está no segundo turno e parou pouco em dezembro. Para início de trabalho é o maior desafio", apontou o treinador.

Brasileiros e argentinos vão se enfrentar pela primeira fase da Sul-Americana. Na quinta-feira, o duelo será às 21h30, em Itaquera, na arena corintiana. Depois, o duelo de volta está marcado para o dia 27, no Estádio Presidente Perón.

No domingo, às 19h, será a vez do Majestoso. Lembrando que a semana é decisiva também para o rival. Na quarta, o São Paulo precisa reverter uma vantagem do Talleres-ARG conquistada no primeiro confronto, quando o oponente ganhou por 2 a 0. "É outro campeonato, no qual temos de pontuar para entrar na zona de classificação", falou Carille. No Paulistão, o time é o terceiro colocado do Grupo C, com sete pontos, a um de Ferroviária e Bragantino – este último ainda entra em campo nesta segunda-feira, contra o Palmeiras. "Mas primeiro pensamos no Racing", frisou o treinador corintiano.