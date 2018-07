Racing contou com irmão de Romero e atacante cobiçado pelo Corinthians

O Racing enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, ainda em busca de entrosamento, após passar por uma grande reformulação do elenco. Entre os jogadores que deixaram o clube, dois deles chamam a atenção e possuem, de alguma forma, identificação com o time alvinegro.

O meia Óscar Romero era um dos destaques do time argentino até janeiro, quando foi emprestado para o Alavés, da Espanha. O jogador paraguaio é irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, e seria a primeira vez que os dois se enfrentariam desde que o atacante chegou ao clube brasileiro.

Outro jogador conhecido dos corintianos e que saiu recentemente do Racing é Gustavo Bou. O atacante foi negociado com o Tijuana, do México, em junho, mas antes disso, chegou a negociar com o Corinthians. O clube brasileiro não conseguiu avançar nas negociações por causa dos valores pedidos pelos argentinos.

No total, o Racing teve 36 mudanças no elenco, sendo 21 jogadores negociados e mais 13 chegando. Entre os atletas mais conhecidos, estão o zagueiro o volante Arévalo Rios, com passagem pelo Botafogo, e o meia Andrés Ibarguen, um dos destaques do Atlético Nacional campeão da Libertadores de 2016. O colombiano, inclusive, foi o jogador mais caro da história do Racing, pelo preço de US$ 4 milhões (R$ 12,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador.