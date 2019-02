Racing x Corinthians: saiba onde assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Racing, nesta quarta-feira, às 21h30, na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, em São Paulo, os dois times empataram por 1 a 1. O Corinthians precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols para se classificar à segunda fase. Empate por 0 a 0 dá a vaga aos argentinos.

Racing x Corinthians terá transmissão pela Rede TV!, pelo canal online DAZN e acompanhamento em tempo real do Estado. Na avaliação do técnico Fábio Carille, a partida representa o maior desafio do Corinthians na temporada. O rival lidera o Campeonato Argentino e perdeu apenas duas partidas nas últimas 20 disputadas.

O time brasileiro vem enfrentando problemas na defesa - foram 13 gols sofridos em 12 partidas - e vai jogar na casa do adversário. O volante Junior Urso, que vinha sendo titular, não foi inscrito no torneio. A principal esperança de gols é o artilheiro Gustavo, autor de oito gols em 12 jogos.

No final de semana, os dois times venceram. O Corinthians usou uma equipe mista para superar o Botafogo, pelo Campeonato Paulista. Teve dificuldades e só conseguiu marcar no segundo tempo diante de um time com dez jogadores. Já o rival argentino venceu o Independiente, seu maior rival, por 3 a 1, em Avellaneda, e abriu três pontos na liderança do torneio.