Jogador do Milan é confundido com suspeito, mas polícia nega acusação de racismo; veja vídeo

Um vídeo em que o volante francês Tiemoué Bakayoko, do Milan, é parado em uma blitz e revistado por policiais viralizou nas redes sociais por acusações de racismo. O episódio aconteceu no início do mês, mas o vídeo foi divulgado apenas nesta segunda-feira.

Bakayoko é colocado contra um carro por um policial, que recebe um aviso de um colega durante a revista e imediatamente interrompe a abordagem. Um homem que estava no carro acompanhado do jogador estava sob a mira de uma arma de uma terceira policial.

Os policiais buscavam uma SUV preta com dois homens a bordo, sendo um deles negro, após um tiroteio entre senegaleses por questões envolvendo tráfico de drogas. A polícia de Milão se defendeu das acusações de racismo e disse que os dois correspondiam às descrições de suspeitos.

"Estes comentários estão fora de questão: a revista foi acionada porque Bakayoko e o outro passageiro correspondiam perfeitamente às descrições e, claro, ela terminou quando se percebeu que havia parado uma pessoa que não tinha nada a ver com isso", registrou a polícia, em comunicado. Ao tomar conhecimento do episódio, o Milan entrou em contato com a polícia de Milão para esclarecer o ocorrido.

Não é fácil ser negro no Brasil e nenhuma outra parte do mundo, quando denunciamos surge sempre alguém para dizer que não é bem isso, mas reparem no que aconteceu com Tiemoué Bakayoko abordado pela polícia italiana que muda a postura após identificar o atleta. #PorMaisRespeito pic.twitter.com/GoW63mkuMF — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) July 18, 2022

Bakayoko se prepara para iniciar sua terceira temporada com o Milan, mas negocia uma transferência ao Olympique de Marselha. Ele foi titular no amistoso disputado no último sábado contra o Colônia, da Alemanha. O time italiano venceu a partida por 2 a 1, com dois gols do atacante Olivier Giroud.

O Milan informou nesta segunda-feira que renovou contrato com o astro Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada. O atacante sueco de 40 anos estendeu seu vínculo até janeiro de 2023, mas só deve voltar aos gramados no início de 2023 já que se recupera de uma lesão séria no joelho.