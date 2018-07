'Radiante' com acerto, Dentinho se despede da torcida do Corinthians

DONETSK - Negociado com o Shakhtar Donetsk, o atacante Dentinho despediu-se do Corinthians e de seus torcedores nesta sexta-feira. O jogador não escondeu a alegria com o acerto com o clube da Ucrânia, mas admitiu a tristeza em deixar o time paulista.

"Oi, pessoal! Estou muito emocionado de dar essa notícia pra vocês. Hoje estou tomando novos rumos na minha carreira e deixando o Corinthians", escreveu o jogador em sua página no Twitter. "Confesso estar radiante de felicidade, mas ao mesmo tempo triste por deixar tantos amigos, fãs e pessoas que me ajudaram a chegar aqui", completou.

Revelado pelo Corinthians, em 2007, Dentinho vivia sua pior fase na equipe. Após más atuações, passou a ser contestado pela torcida, que pedia a escalação de Willian em seu lugar. Mesmo assim, o jogador agradeceu o tratamento que recebeu ao longo destes quatro anos.

"Agora vou buscar outras conquistas no Shakhtar, da Ucrânia. Não tenho nem palavras pra agradecer o carinho que recebi todos esses anos. Obrigado à cada funcionário do Corinthians, desde a base, que me ajudou a ser a pessoa que sou. E à minha família, razão da minha existência. Espero contar com o apoio de vocês também nessa nova fase da minha vida... Amo Vocês!!!", concluiu o atleta.

Veja também:

Tite vai definir novo companheiro de Liedson

Liberado pelo STJD, Willian pode reforçar o Corinthians