Rádio catalã projeta que Messi e Suárez podem jogar juntos na MLS em 2022

Separados em 2020 e reunidos novamente em 2022: é o que a rádio Catalunya afirmou que pode vir a se tornar realidade para Messi e Suárez nesta terça, com os jogadores sul-americanos atuando juntos no Inter Miami, da MLS.

Segundo o jornalista Xavi Campos, os dois jogadores já conversariam entre si para tal. Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona entre 2014 e 2020, quando o uruguaio deixou a equipe catalão e se transferiu para o Atlético de Madrid.

O Inter Miami estreou oficialmente em 2020 e tem David Beckham entre seus proprietários. O time conta com jogadores como Blaise Matuidi e Gonzalo Higuaín no elenco, mas fez campanha discreta na temporada 2020 da MLS, acabando em uma modesta 10ª colocação na Conferência Leste e sendo eliminado na rodada de 'repescagem' dos playoffs.

A presença de ambos no Inter Miami seria uma possibilidade realista e que causaria o impacto que Beckham e os outros investidores gostariam de causar.

Outras análises dão conta de que Messi realmente pode ir para o futebol dos Estados Unidos, mas para o New York City FC, time que pertence ao mesmo grupo de investimentos dono do Manchester City. Após o pedido para se transferir do Barcelona realizado logo após a equipe sofrer a goleada para o Bayern de Munique, o clube inglês apareceu como principal favorito a contratar Messi, em negociação que envolveria ele ir para o time da MLS na sequência. No entanto, o astro argentino acabou permanecendo no Barcelona para mais uma temporada.