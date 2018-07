Rádio Estadão transmite programa no estádio do Palmeiras

O novo estádio do Palmeiras vai, aos poucos, incorporando-se à rotina do futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, a arena alviverde terá mais uma novidade, com a apresentação do Estadão no Ar Primeira Edição (ENA1), da Rádio Estadão. A convite da WTorre, empresa que construiu o Allianz Parque, o jornal será apresentado ao vivo, antes mesmo da inauguração oficial da arena, que deve ocorrer dia 20, com o confronto entre Palmeira e Sport.

Na ocasião, os apresentadores Haisem Abaki e Tatiana Vasconcelos receberão convidados especiais no estúdio que a emissora montará no local. Entre os eles, ex-jogadores do Palmeiras, como Evair, Dudu, Zetti e Velloso. Magic Paula, Marcelo Negrão e o guitarrista Marcos Kleine, todos palmeirenses, também estarão presentes.

"Sem dúvida, um grande momento para o torcedor alviverde e um novo espaço para a cidade de São Paulo. Eu e Tatiana receberemos o craque Evair, o ator Alexandre Borges, o guitarrista Marcio Kleine e nossos comentaristas Zetti e Velloso, além de representantes do clube e da construtora responsável pela obra do Allianz Parque", celebra Haisem

O Estadão do Ar Primeira Edição vai ao ar das 7h às 10h. O programa pode ser ouvido em FM (92,9) e AM (700) e também acompanhado no site da emissora (www.radio.estadao.com.br), na fanpage (https://www.facebook.com/RadioEstadao) ou pelo aplicativo Estadão, disponível para iPhone e Android.