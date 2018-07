Rádio Gaúcha já dá Luxemburgo no Olímpico. Grêmio fala também em Dunga

PORTO ALEGRE - A Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, já dá como certa a contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Grêmio. Segundo informações da emissora, o clube chegou ao acerto de todas as bases do acordo com o empresário Gilmar Veloz, que negocia o contrato para o treinador.

O Grêmio usa da cautela para se referir ao assunto. Em enrevista na tarde desta segunda-feira, o diretor de futebol time gaúcho, Paulo Pelaipe, disse que ainda não tem nada acertado com nenhum treinador. "Com calma e tranquilidade, vamos analisar nomes e vamos decidir. Quando o profissional estiver realmente contratado, vamos anunciar para a imprensa e para a torcida gremista. Vamos ter cautela, paciência, para trazer alguém que satisfaça os anseios do torcedor.” E disse mais: “vamos escolher alguém experiente, que possa fazer com que o Grêmio jogue o que pode jogar."

O presidente do Grêmio, Paulo Odone, citou os nomes de Luxemburgo e Dunga. "O Luxemburgo é um treinador experiente, assim como o Abel Braga e o Muricy Ramalho. O Dunga ganhou a Copa América e a Copa das Confederações. Temos vários nomes, mas não há prazo."

Luxemburgo deverá levar apenas um auxiliar-técnico para o Olímpico, que deve ser mesmo Antônio Mello.