Rafa Benítez deixa o Dalian Pro, da China, e pode retornar ao futebol inglês

Vice-campeão mundial com o Liverpool, em 2005, e Chelsea, em 2012 (perdendo a final para São Paulo e Corinthians, respectivamente), o técnico espanhol Rafa Benítez está livre no mercado e pode voltar ao futebol inglês. Neste sábado, o treinador rescindiu contrato milionário com o Dalian Pro, da China, e viu os torcedores do Newcastle invadirem as redes sociais pedindo seu retorno ao clube.

Benítez desconversa sobre um possível interesse do Newcastle em seu trabalho. Steve Bruce decepciona com a equipe e pode perder o emprego justamente para a volta do espanhol.

Em texto divulgado em seu próprio site, o treinador justificou o pedido de rescisão do vínculo que já durava dois anos com os chineses apontando a pandemia de covid-19 e a necessidade de apoiar a família nesta fase como os motivos para sair do clube.

"Muito obrigado, Dalian", agradeceu Benítez. Ele recebeu diversas mensagens de torcedores do Newcastle após o adeus à China. Na maioria, o convite: "Volta para casa". O clube inglês está há nove jogos sem vencer e vem de quatro derrotas seguidas.

Benítez, de 60 anos, trabalhou no Newcastle entre 2016 e 2019. Logo em sua primeira temporada no clube, conquistou o acesso à elite inglesa com o título da Segunda Divisão inglesa, se tornando ídolo dos torcedores.