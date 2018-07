Rafa Benitez diz que já está concentrado no Inter

O técnico Rafael Benitez afirmou nesta terça-feira que já voltou todas as suas atenções ao Internacional, possível adversário da Internazionale de Milão na decisão do Mundial de Clubes. A competição começa em 8 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, e terá sua final disputada dez dias depois.

"Já estamos todos concentrados no Internacional. Assisti a uma partida e achei o time muito técnico e forte", avaliou o treinador ao site da Fifa, sem detalhar sobre qual partida do Inter ele acompanhou. "Mas antes da competição começar, também precisamos olhas os outros rivais".

Contratado nesta temporada pela Inter de Milão, Benitez lembrou o Mundial de Clubes de 2005, quando comandava o Liverpool e perdeu a decisão para o São Paulo. "Eu me lembro bem daquele torneio. O Liverpool ganhou a semifinal do Saprissa por 3 a 0, mas perdemos a final por 1 a 0 para os brasileiros", comentou.

"Fiquei muito decepcionado com o que aconteceu nos momentos finais do jogo, quando tivemos três gols anulados. Fiquei muito irritado naquele dia", relembrou Benitez. A Inter de Milão estreia no dia 15, já pela semifinal, contra o Seongnam Ilhwa Chunma ou o vencedor de Al Wahda e Hekari United.