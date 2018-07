Rafa Benítez exalta Lampard e celebra retorno do meia ao time

Um dos principais líderes e maiores ídolos da história do Chelsea, Frank Lampard está de volta à equipe. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa, sofrida em outubro, deve ficar no banco diante do Sunderland, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e estar em plenas condições para o Mundial de Clubes. O retorno do meia, de acordo com o técnico Rafa Benítez, é fundamental para a equipe.

"Lampard tem experiência e não fica assustado quando está com a bola. Ele consegue encontrar companheiros entre a marcação, chegar à área e marcar gols. É um tipo diferente de meia, em relação aos que temos disponíveis no momento. Alguns deles conseguem trabalhar, tocar, talvez um pouco de tudo, mas Lampard pode fazer a diferença e isso é bom para mim", disse o espanhol.

Lampard é um dos principais símbolos do Chelsea na "era Roman Abramovich". Ele chegou ao clube em 2001, vindo do West Ham, e logo se tornou em um dos maiores ídolos da torcida. No entanto, o próprio Rafa Benítez admite que o meia já não tem mais o futebol de anos atrás, como em 2005, quando ficou na segunda colocação do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa - atrás de Ronaldinho Gaúcho.

"Ele pode ser muito importante para o conjunto. Ele não vai correr de área a área como há dez anos atrás, mas vai ser mais importante quando estivermos com a posse de bola, para entender o jogo. Ele é uma parte fundamental do jogo também", avaliou.

Se poderá contar com Lampard, Benítez não terá outro líder do grupo no Mundial, o zagueiro e capitão John Terry, fora por contusão no joelho. Mas o treinador não acredita que a ausência do jogador fará com que o Chelsea esteja mais fraco. "Essa análise é muito simplista, porque ganhamos alguns jogos sem John Terry e até sem o Lampard também."