Rafa Benítez garante confiança em classificação do Napoli

NÁPOLES - O Napoli não terá vida fácil na busca por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o líder do Campeonato Inglês, Arsenal, no estádio San Paolo. Mesmo se vencer, pode acabar eliminada na primeira fase dependendo do resultado da partida entre Olympique de Marselha e Borussia Dortmund.

O panorama negativo, no entanto, não muda a confiança do técnico Rafa Benítez na classificação. "Todo mundo está dizendo que nós temos uma tarefa impossível, mas nós acreditamos", declarou. "O time treinou com 100% da força e tem se esforçado ao máximo", completou o treinador.

Os italianos estão na terceira colocação da chave, com nove pontos, três atrás do líder Arsenal e com o mesmo número do Borussia Dortmund. O saldo de gols do Napoli, no entanto, é de apenas -1. Assim, a equipe terá que bater o Arsenal, que tem saldo de 5, por três gols de diferença caso o Dortmund, que tem saldo de 4, vença o Olympique em Marselha.

"Os jogadores estão motivados. Para nós é muito importante, nós fomos bem até o momento na Liga dos Campeões e estamos felizes de estarmos envolvidos nesta campanha", disse Benítez. "Estamos orgulhosos do que fizemos até agora, jogos como este contra o Arsenal são decisivos, mas é melhor jogá-los do que assistir pela televisão. É um grande jogo para nós."