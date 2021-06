Rafa Benítez recebe ameaça da torcida do Everton para não assumir o clube: 'Sabemos onde mora'

Torcedores do Everton, clube inglês da cidade de Liverpool, voltaram nesta segunda-feira a mostrar o seu descontentamento com a possibilidade de o espanhol Rafa Benítez assumir o comando técnico da equipe, que perdeu o italiano Carlo Ancelotti para o Real Madrid há algumas semanas e está no mercado em busca de um substituto para as próximas temporadas.

Nome mais forte até o momento, a possível contratação de Rafa Benítez tem gerado uma série de manifestações contrárias da torcida, que extrapolaram para ameaças nesta segunda-feira. Uma faixa com os dizeres "Sabemos onde você mora. Não assine o contrato" foi colocada em uma área próxima à casa do técnico, em Wirral, na Inglaterra.

O treinador, a esposa e as duas filhas vivem no local desde que Rafa Benítez treinou o Liverpool, entre 2004 e 2010. Antes, as manifestações contrárias à sua contratação foram feitas nas imediações do estádio Goodison Park, em Liverpool, casa do Everton.

O espanhol de 61 anos tem forte ligação com o Liverpool, principal rival do Everton. Pelo Liverpool, Rafa Benítez conquistou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2004-2005 e a Copa da Inglaterra no ano seguinte. Seu último trabalho foi no Dalian Pro, da China.