Rafa Benitez vê chances perdidas como fator decisivo

YOKOHAMA - Apesar de reconhecer a força do time do Corinthians, o técnico espanhol Rafa Benitez acredita que as chances de gol perdidas pelo Chelsea foram decisivas para a derrota por 1 a 0 na final do Mundial, neste domingo, em Yokohama. Ele enumerou "quatro oportunidades muito boas" desperdiçadas pela sua equipe na decisão e ainda ressaltou que o goleiro corintiano Cássio foi eleito o melhor em campo.

"Contra um bom time, criamos quatro oportunidades muito boas, o que você não vê normalmente numa final. E isso representa muita coisa", disse Benitez, ao fazer uma avaliação positiva da atuação do Chelsea. Segundo ele, o Corinthians encarou o jogo deste domingo como se fosse uma Copa do Mundo, mostrando grande força física e disposição para disputar todas as jogadas durante os 90 minutos.

O treinador justificou a escolha do atacante nigeriano Moses como titular, no lugar do meia brasileiro Oscar, por entender que o Corinthians tinha problemas de marcação nas laterais e que, com tal formação, poderia aproveitar melhor essa situação. E ele também minimizou a expulsão do zagueiro Cahill já aos 45 minutos do segundo tempo, garantindo que isso não interferiu no resultado final.

Mesmo frustrado por não ter conseguido o título, Benitez disse ter visto evolução do Chelsea durante a participação no Mundial no Japão. Neste domingo, ele disputou apenas o seu sétimo jogo no comando do time londrino, depois de ter sido contratado para substituir o demitido Roberto Di Matteo. E, até agora, o saldo do treinador espanhol no cargo é de três vitórias, dois empates e duas derrotas.

"Fizemos um bom jogo contra o Monterrey (vitória por 3 a 1 na semifinal de quinta-feira) e hoje (domingo) lutamos até o final. Ainda é cedo, mas estamos melhorando a cada semana. Espero continuar assim e, com isso, será mais fácil conseguir as vitórias", revelou Benitez. "Foi uma boa experiência jogar contra um forte time sul-americano e jogar num outro continente, com atmosfera diferente."

Agora, o Chelsea não terá muito tempo para se recuperar da derrota no Mundial. O time já volta a campo na quarta-feira, quando visita o Leeds pela Copa da Liga Inglesa - depois, encara o Aston Villa no domingo que vem, no reencontro com sua torcida em Londres, pelo Campeonato Inglês. "Temos que ser fortes mentalmente. Temos que estar prontos para o próximo desafio", avisou Benitez.