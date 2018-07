Rafa Marquez descarta fratura e traz alívio ao México

Enquanto Luis Montes já está fora da Copa, por causa da grave lesão sofrida durante o amistoso deste sábado, Rafa Marquez não deve ser desfalque para a seleção mexicana. Ele levou uma forte pancada no pé direito numa dividida com um jogador equatoriano e foi encaminhado para um hospital em Dallas. Os exames, porém, não detectaram nenhuma fratura no local.

O próprio Rafa Marquez escreveu no Twitter que não tem nenhuma fratura, mas também postou uma foto do pé bastante inchado pela pancada. Ainda não é possível saber quanto tempo ele ficará em recuperação, mas o técnico Miguel Herrera mostrou otimismo com a situação do seu zagueiro e capitão. "Não há sinal de nada mais grave", revelou o comandante mexicano.

Antes de perder Luis Montes neste sábado, Herrera já tinha sido obrigado a cortar outro jogador por contusão. Há cerca de 10 dias, foi a vez do volante Juan Carlos Medina, veterano de 30 anos que fazia parte do grupo de confiança do treinador da seleção mexicana - trabalharam juntos no América -, deixar o time por causa de lesão no tornozelo direito.

Rival do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, o México enfrentará a seleção brasileira no dia 17 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Nesse mesmo Grupo A, os mexicanos vão jogar contra Camarões e Croácia.