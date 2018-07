Rafa Márquez elogia Holanda, mas diz que México não será "vítima' nas oitavas O experiente zagueiro Rafael Márquez disse que a seleção mexicana respeita a Holanda, sua rival nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas afirmou que não será uma “vítima" do time europeu, que venceu todos os jogos do torneio até agora.