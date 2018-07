Rafa Márquez garante que México não pensa no empate Rafael Márquez é um ícone do futebol mexicano. Com 122 jogos pela seleção até agora e participando de sua quarta Copa do Mundo, o zagueiro já enfrentou os melhores jogadores do planeta. E, em sua avaliação, é contra um grande time que o México decidirá sua sorte no Mundial, nesta segunda-feira, diante da Croácia, no Recife, pela terceira rodada do Grupo A.