Rafa Márquez pede permanência de Herrera no México Além de contar com a confiança da cúpula da Federação Mexicana de Futebol, que já trabalha para renovar seu contrato por quatro anos, o técnico Miguel Herrera tem também o apoio do grupo, conforme revelou nesta quinta-feira o capitão da seleção, Rafael Márquez, que deu sua permanência.