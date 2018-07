Rafa Márquez volta ao México e vai jogar Libertadores

A volta do zagueiro ao seu país natal está cercada de polêmica. Isso porque Rafa Márquez, revelado pelo Atlas, sempre disse que desejava voltar ao México para jogar pelo ex-clube. Mas o jogador, que estava no New York Red Bulls, acabou acertando com o León e causando a revolta de torcedores e dirigentes do time que o formou.

Antes mesmo de se apresentar no Camp Nou, ele postou no Twitter diversas críticas à diretoria do Atlas, que teria feito a ele uma proposta ruim financeiramente. "É falta de respeito me oferecerem menos do que ganham os estrangeiros" foi uma das suas diversas reclamações.

A diretoria do Atlas respondeu com um comunicado oficial, dizendo que ofereceu a Márquez o salário mais alto que poderia pagar, que seria o melhor de todo o elenco, e reforçando que o jogador de 33 anos sempre disse que não voltaria por dinheiro, mas por amor.

Fechado com o León, Rafa Márquez vai jogar a Libertadores pela primeira vez na carreira no ano que vem. Também será a estreia do clube na competição sul-americana - os mexicanos são convidados da Conmebol.