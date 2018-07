Rafael analisa ano do Santos e mira o Campeonato Brasileiro de 2013

SANTOS - Apesar de dois títulos, o Santos fecha 2012 com a sensação de que a missão não foi cumprida. Com o melhor jogador do País no seu elenco e contando com atletas de seleção como Ganso e Elano - que foram embora durante a temporada -, o clube não chegou a brigar pelo título do Brasileiro e parou na semifinal da Libertadores. As taças do Paulistão e da Recopa ficam como consolo.

"Nesta temporada, ganhamos dois títulos, um Paulistão e uma Recopa. Foi um ano bom, mas poderia ter sido melhor. Lamentamos não ter ido até a final da libertadores", comentou nesta terça-feira o goleiro Rafael, titular durante toda a temporada.

O dono da posição no Santos planeja um ano de 2013 melhor e coloca como meta um dos títulos que este time santista não tem: "No ano que vem, queremos o tetracampeonato paulista, o que seria uma honra. E entrar de cabeça no Brasileiro para ser campeão, algo que esse grupo não conseguiu ainda."

Individualmente, a meta traçada por Rafael para 2013 é voltar à seleção brasileira. O goleiro foi titular na campanha olímpica, mas não foi mais chamado por Mano Menezes. Ele espera ter novas chances com o novo treinador.

"Agradeço muito ao Mano pela primeira convocação. Mas, depois, ele convocou outros jogadores por opção", comentou Rafael. "É por opção dele (Mano) que não voltei mais para a seleção. Tenho esperança de voltar no ano que vem com tudo."

Para fechar 2012 bem e começar a pensar 2013, Rafael quer a vitória santista no clássico de sábado contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Para ele, pouco importa que o adversário deve usar um time formado basicamente por jogadores das categorias de base. "Não sei qual Palmeiras virá no clássico, mas é importante o Santos vencer. Esperamos terminar o ano com chave de ouro, seja quem for que entrar em campo pelo Palmeiras."

TIME

Miralles, recuperado do edema no músculo posterior da coxa direita, participou normalmente do treino de dois toques, nesta terça, no CT Rei Pelé, na reapresentação dos jogadores após a folga de dois dias. Se o atacante não voltar a sentir a lesão no coletivo de quinta deverá ser o companheiro de Neymar no clássico contra o Palmeiras, substituindo André, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Outros dois desfalques certos serão Henrique (foi operado em razão de um problema de púbis) e Adriano (recebeu o terceiro amarelo diante do Corinthians). Nesta quarta não haverá treino CT Rei Pelé porque os jogadores vão fazer os primeiros exames médicos da pré-temporada, em São Paulo.