Rafael aposta que Fluminense voltará a ser líder

O Fluminense perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro no último final de semana, ao ser derrotado pelo Cruzeiro e ficar dois pontos atrás do adversário mineiro. Mas, na avaliação do goleiro Rafael, o time carioca tem condições de vencer o clássico com o Botafogo, no domingo, e reassumir a primeira posição.

No mesmo dia, o Cruzeiro faz confronto complicado com o Grêmio, fora de casa. "Já perdemos uma vez a liderança, trabalhamos e conseguimos buscar novamente. Agora não vai ser diferente, não perdemos o nosso foco, vamos trabalho forte para domingo. O Botafogo também está na briga, estamos com a cabeça tranquila para o jogo de domingo, na busca pela liderança", garantiu o goleiro nesta quarta-feira.

Para conquistar o importante triunfo, Rafael avaliou que a semana livre para treinar pode ser decisiva. "É bom ter essa semana cheia novamente de trabalho, pois o Muricy consegue trabalhar bem o time. É muito importante a semana cheia para trabalharmos e conseguirmos nos recuperar", projetou.