Rafael Benítez vê Chelsea em evolução e mira semifinal como teste

YOKOHAMA - O Chelsea de Rafa Benítez demorou a engrenar. O treinador comandou a equipe em dois empates em casa e uma derrota fora para que o time enfim voltasse a jogar bem. Mas agora já são duas vitórias seguidas (sobre Nordsjaelland e Sunderland), que levaram a equipe inglesa com a moral em alta para o Japão onde, nesta quinta, o Chelsea pega o Monterrey na segunda semifinal do Mundial de Clubes.

Contratado para o lugar de Roberto Di Matteo, Benítez vê sua equipe em evolução num momento chave da temporada. "Nós tentamos mudar pequenas coisas. Taticamente nós tentamos ser mais compactos, pressionando no campo de ataque. Quando você muda o técnico, os jogadores querem provar que devem jogar e aqui tem sido assim. Nos últimos dois jogos, jogamos muito melhor, criamos mais chances e isso é bom para a confiança dos jogadores", analisou o treinador.

Benítez já foi campeão do Mundial de Clubes, em 2010, com a Inter de Milão, e sabe da importância da competição. Diferente de outras épocas, os europeus agora levam a sério o Mundial, tanto que o treinador se preocupou em estudar bastante o Monterrey, adversário desta quinta-feira.

"Nós conhecemos a equipe, temos auxiliares coletando vídeos e os assistindo, e eu também já assisti as partidas. Temos muitas informações", garante. "Eles são uma boa equipe, que pode jogar pelo chão e passar a bola com facilidade, mas ao mesmo tempo podem jogar com lançamentos."

Apesar do discurso de preocupação com o Monterrey, Benítez deixou escapar que não acredita que seu time vai parar nas semifinais do Mundial. "Será um teste interessante para nós", disse ele.

O treinador ainda não definiu o time que vai jogar em Yokohama nesta quinta-feira. De acordo com ele, a definição está relacionada à condição física dos atletas, que encaram, de sábado para domingo, uma viagem de 12 horas de voo e agora se adaptam a um fuso horário de nove horas. Mas ele promete escalar o que tiver de melhor para pegar o Monterrey.

"Minha experiência nesta competição mostra que devo ver como os jogadores estão no dia antes do jogo, durante o treinamento. Após isso, você deve considerar que alguns jogadores têm recuperação mais lenta do que outros. Depois de assistir ao Monterrey e analisar os meus jogadores é que vamos decidir o time", explicou. "Quero vencer, então vou usar o que tiver de melhor para vencer a primeira partida."