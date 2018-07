Rafael Carioca cobra uma atuação sem erros do Vasco Ainda sonhando a vaga na Libertadores - está em 11º lugar, com 41 pontos -, o Vasco sabe que precisa da vitória sobre o Flamengo, domingo, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para isso, o volante Rafael Carioca cobra uma atuação sem erros do time vascaíno.