Rafael Carioca espera ficar outra temporada no Brasil Depois de defender o Vasco por empréstimo em 2010, o volante Rafael Carioca revelou que pretende ficar mais uma temporada no futebol brasileiro. Para isso, ele conta com a boa vontade do Spartak Moscou, clube russo que detém seus direitos econômicos e parece disposto a negociá-lo novamente. E, no momento, Atlético-MG e Grêmio são os seus destinos mais prováveis.