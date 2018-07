Rafael Carioca garante que Atlético-MG vai valorizar o Mineiro

A participação de Atlético Mineiro e Cruzeiro na Copa Libertadores pode até fazer com que o Campeonato Mineiro fique em segundo plano para os times em alguns momentos, mas Rafael Carioca garante que vencer o torneio estadual é prioridade, ainda mais pela rivalidade entre as equipes.

"Clássico é sempre clássico. O Campeonato Mineiro ninguém quer perder. Quando eu falo que não tem que priorizar é porque a gente quer ganhar, quer ser o melhor. Aqui a rivalidade é muito grande e a gente tem que estar bem preparado", disse.

O primeiro desafio do Atlético-MG no torneio estadual será no próximo domingo, em casa, diante do Tupi. Antes disso, porém, o time disputou apenas um amistoso, em que derrotou o Shakhtar Donetsk por 4 a 2. Mesmo assim, Rafael Carioca garante que o time vai atuar em alto nível já neste fim, tentando corresponder ao elevado grau de exigência sobre o time campeão da última Copa do Brasil.

"Espero um Atlético forte, acho que não só eu, o torcedor também espera isso. A expectativa é muito grande em cima da nossa equipe por tudo que a gente fez. A gente se preparou bem, na parte física e na parte técnica. Ninguém está 100% ainda, falta um pouco de ritmo, mas todo mundo conseguiu impor um ritmo legal. É continuar fazer o que a gente vinha fazendo pra poder colocar um ritmo legal de jogo", comentou.