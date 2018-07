Rafael Carioca treina no Atlético-MG, mas ainda é dúvida para duelo com Grêmio

O técnico Marcelo Oliveira optou por fazer mistério neste sábado e não confirmou o time do Atlético-MG que entrará em campo para enfrentar o Grêmio neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Rafael Carioca continua como principal dúvida. Ele participou da parte do treino deste sábado que foi aberta à imprensa, mas não se sabe se fez o trabalho tático com o restante do elenco.

O jogador foi relacionado, mas Marcelo Oliveira disse que esperará momentos antes da partida para confirmar sua escalação. "Ele está sendo avaliado. Reagiu bem aos movimentos que fez, mas são movimento mais leves. A gente tem a esperança de que ele possa jogar e, se estiver bem, vai jogar", informou.

Se ele for escalado, Marcelo Oliveira tem a opção de entrar com uma formação mais ofensiva, com Maicosuel, Robinho, Lucas Pratto e Fred. Ou também recuar a equipe com a saída de Pratto para a entrada do volante Lucas Cândido.

Se Rafael Carioca não entrar em campo, Marcelo cogitou a possibilidade de reforçar o setor esquerdo. "O Fábio Santos vinha jogando, já jogou à frente do lateral e pode fazer uma dobradinha com o Douglas Santos, mas ainda não está definido", concluiu.