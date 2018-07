Rafael Coelho ganha vaga de Caíque no Vasco O técnico Celso Roth assumiu o Vasco há dois dias, mas já fez nesta quinta-feira uma modificação no time para o jogo contra o Avaí, domingo, às 18h30, na Ressacada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro: a entrada do atacante Rafael Coelho, aniversariante do dia, no lugar de Caíque.