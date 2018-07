Rafael Coelho quer vitória como presente no Vasco

"O melhor presente que posso receber é a vitória no domingo. Sei da dificuldade que vamos ter de jogar na casa do adversário, mas temos time para conseguir os três pontos. Esperamos vencer e começar a nossa arrancada no campeonato", enalteceu Rafael Coelho.

Desejo semelhante tem o meia Magno, que espera conquistar a primeira vitória no Brasileirão. "Fico muito feliz em comemorar mais um aniversário aqui no Vasco, um clube grande e espero conseguir a vitória no domingo. Quero chegar no topo da tabela e ficar lá em cima até o final do campeonato", disse.

Depois de perder na estreia para o Atlético Mineiro fora de casa, o Vasco apenas empatou com o Palmeiras em São Januário, por 0 a 0.