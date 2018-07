Rafael Coelho reconhece temporada ruim no Vasco

Com poucas chances na equipe do Vasco, o atacante Rafael Coelho teve a oportunidade de mostrar seu futebol no amistoso diante do Santos, na última quarta-feira, em Teresina, e não desperdiçou. Foi dele o único gol da vitória por 1 a 0 do time carioca. O jogador reconheceu que estava em dívida com o clube e espera viver um novo momento.

"O amistoso foi bom para quem não está jogando. Para estar bem fisicamente para quando precisar. Não foi só mais um jogo. Reconheço que alguns momentos não joguei bem. Não foi um ano bom para mim, mas sei do meu potencial. Poderia ter ajudado o Vasco muito mais. Sei da minha qualidade, que posso render muito mais", declarou o atacante, em entrevista à Rádio Globo.

Rafael Coelho, de 22 anos, chegou ao Vasco após se destacar na Série B de 2008, pelo Figueirense, como um dos artilheiros da competição. Na equipe carioca, no entanto, não conseguiu repetir as boas atuações e perdeu espaço para os outros atacantes do elenco. Mesmo assim, ele confia na permanência no clube.

"O Rodrigo Caetano (dirigente do Vasco) sabe do meu valor. Vou deixar essa decisão para a diretoria. Vamos ver o que vai acontecer", afirmou o jogador, que fez apenas seu terceiro gol nesta temporada.

Apesar do gol marcado no amistoso, o atacante não deverá ser titular do time vascaíno na partida diante do Cruzeiro, no domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.